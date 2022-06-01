Юрій Горбунов замовив дві чашки з напоєм. Яке ж було його здивування, коли офіціант приніс йому латте з патріотичним візерунком.

Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий, продюсер та актор Юрій Горбунов відвідав кав'ярню в Хмельницькому і показав незвичайний арт на латте, яке замовив. Фото опубліковано на його сторінці в Instagram.

Юрій Горбунов замовив дві чашки з напоєм. Яке ж було його здивування, коли офіціант приніс йому латте з патріотичним візерунком. Так, на одній чашці йому намалювали герб України, а на іншій – герб Польщі.

"Вже тренд серед бариста", - написав телеведучий Юрій Горбунов у підписі до публікації, а також залишив хештеги "Україно-Польська дружба" і "Україна переможе".

Коментатори охрестили таке латте "шедевром" і захотіли спробувати його: "Шедеврально!", "Таке навіть шкода пити", "Хочу таке замовити при першій же можливості".

Варто відзначити, що Юрій Горбунов разом з дружиною Катериною Осадчою активно підтримують Україну в боротьбі проти путінської агресії. Вони волонтерять і влаштовують благодійні концерти.

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