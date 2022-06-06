Запроданка Ані Лорак, яка зникла з інформаційного простору з початку повномасштабної війни в Україні, яку влаштували росіяни, продовжує мовчати про свою позицію. Більш того, Лорак цинічно відмовчується про свої концерти, плани на майбутнє і не стала допомагати близьким і друзям зі своєї Батьківщини.

Довгий час вона будувала кар'єру в РФ, і, з початком війни, не висловила своє ставлення до російської військової агресії. Після масової критики запроданка Лорак, скасувала концерти в Росії, і "залягла на дно".

Однак на сайті співачки нещодавно з'явилася новий графік виступів. Лорак відновлює свою роботу. Повідомляється, що гастролі по Німеччині та Чехії заплановані на осінь 2022 року. У прес-релізі артистка називає себе "однією з найбільш затребуваних співачок сучасності".

Раніше Ребрик показала у своїх Сторіз, що залишилося від зірки співачки-запроданки Ані Лорак.

"Зараз я перебуваю на Алеї зірок у Чернівцях. Пам'ятайте, колись тут була зірка зрадниці Ані Лорак. І ось замість цього... те, що залишилося від зірки", - розповіла Лілія Ребрик і навела камеру на об'єкт.

Іменна зірка співачки пішла слідом за російським кораблем. Зараз на місці пам'ятного знаку лежить металевий диск, який прикриває дірку в асфальті.

Також Ребрик показала ніжний образ, який підкреслив її вміння одягатися.

Як повідомляла Politeka, Ребрик розговорилася про три місяці війни.

Також Politeka писала, обурена Ребрик зробила звернення до шанувальників.