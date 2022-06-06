17-річна дочка Олі Полякової Маша наочно показала, які пісні слухала з батьком в дитинстві, поділившись публікацією в своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова - відома українська співачка, яка нещодавно зізналася, що їй не 38 років, а 43. У зірки є двоє дітей-17-річна дочка Маша і 10-річна дочка Аліса. Маша вже пішла по стопах мами і стала солісткою нової панк-рок групи, А також будує кар'єру блогера. У дівчини сотні тисяч передплатників в різних соціальних мережах і вона намагається постійно радувати свою аудиторію. А цього разу Маша поділилася відео у своєму Тікток, показавши, яку музику слухає з татом.

"Ми з татом в дитинстві завжди в машині слухали дитячі пісеньки", - було написано в публікації.

"Я з татом...",- продовжувалося у відео і грала пісня Rammstein-Du Hast.

Фанати відразу почали обговорювати публікацію Маші:

"Чому не Полякову" ," я і зараз таке слухаю", "блін, мені треба це завантажити"," Я з сестрою, коли нікого вдома немає", " а потім приходила мама і включала себе?"

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