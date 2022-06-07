Суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар нагадала, як виглядала в минулому житті.

Як пише Politeka.net, Українська прима-балерина розповіла в Instagram про життя українців у Франції. Танцівниця вирішила поділитися досвідом своїх знайомих, які виїхали від війни в цю країну.

"З важливого це те, що не всі французи говорять по-англійськи, вони щиро хочуть допомогти, але повною мірою заважає Мовний бар'єр», - розповіла Кухар.

Вона поділилася подробицями про отримання статусу тимчасового захисту у Франції, а також розповіла про те, де шукати допомогу і яких цін можна очікувати.

"Знайти роботу без знання мови дуже складно, майже неможливо. Фінансової допомоги від держави може бути достатньо для проживання в невеликому місті", - розповіла балерина.

Цей пост Кухар супроводила своїм атмосферним знімком, на якому балерина позувала, сидячи на підлозі в білій сорочці і величезній пишній спідниці.

"Фото з минулого життя", - підписала знімок Кухар.

Шанувальники танцівниці тут же відреагували на пост.

"Дуже красиве фото, приємно дивитися», «минуле життя повернеться», "красуня", - пишуть люди в коментарях до знімка.

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