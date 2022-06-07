Як пише Politeka.net, Українська прима-балерина розповіла в Instagram про життя українців у Франції. Танцівниця вирішила поділитися досвідом своїх знайомих, які виїхали від війни в цю країну.
"З важливого це те, що не всі французи говорять по-англійськи, вони щиро хочуть допомогти, але повною мірою заважає Мовний бар'єр», - розповіла Кухар.
Вона поділилася подробицями про отримання статусу тимчасового захисту у Франції, а також розповіла про те, де шукати допомогу і яких цін можна очікувати.
"Знайти роботу без знання мови дуже складно, майже неможливо. Фінансової допомоги від держави може бути достатньо для проживання в невеликому місті", - розповіла балерина.
Цей пост Кухар супроводила своїм атмосферним знімком, на якому балерина позувала, сидячи на підлозі в білій сорочці і величезній пишній спідниці.
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"Фото з минулого життя", - підписала знімок Кухар.
Шанувальники танцівниці тут же відреагували на пост.
"Дуже красиве фото, приємно дивитися», «минуле життя повернеться», "красуня", - пишуть люди в коментарях до знімка.
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