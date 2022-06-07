Леся Нікітюк знайшла, що відповісти Сергію Лазарєву, який підтримав пропагандистську риторику про війну в Україні.

Як пише Politeka.net, ведуча звернулася до російського співака з пропозицією.

Лазарєв, який вже багато років дружить з українською запроданкою Ані Лорак, з початку війни уникав прямих висловлювань на цю тему. Однак, у своєму новому пості співак повторив риторику російської пропаганли про обстріли Донбасу нібито з боку ЗСУ.

"8 років вони жили під бомбами, ховалися в підвалах. А зараз там люди під осбтрелями, перебіжками, ризикуючи життям рятують поранених. Чуєш ці розповіді від першої особи і починаєш мислити, відчувати інакше. Я переоцінив, переосмислив багато", - написав російський співак, в точності повторивши всі жахи про Україну, які зазвичай розповідають на російському телебаченні.

У відповідь Нікітюк запропонувала Лазарєву приїхати в Україну і побачити, що тут відбувається своїми очима.

"Сергій, а ось у мене людина 600 біженців з Донецької області інше говорять! Може зустрінемося обговоримо? Приїжджай до Києва, будемо разом нацистів Шукати! І є фото Насті? І Контакти цього фонду з Донбасу?",- написала ведуча, вирішивши уточнити інформацію про нібито донбаських дівчаток, яким допомагає Лазарєв.

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