Колишня учасниця "Танців з зірками" прокоментувала припущення про свою вагітність. Нагадаємо, що напередодні Гвоздьова повідомила шанувальником, що вони з чоловіком хочуть поділитися з ними довгоочікуваною новиною. Хореограф запропонувала людям вгадати, про що йде мова, і в якості одного з варіантів вказала відповідь «втретє вагітна».
Однак, вже сьогодні зірка пояснила, що цей варіант відповіді був неправильним.
"Прокинулася вранці, а весь директ завалений привітаннями, побажаннями щодо майбутнього дитинку! Друзі, мені звичайно ж приємно, що Ви так зраділи. Я зворушена, але я не вагітна! Сьогодні у нас з чоловіком є двоє прекрасних діточок і нам цього достатньо", - заявила Гвоздьова.
Вона також розповіла про ту саму новину, яку планувала повідомити. Як з'ясувалося, вони з чоловіком давно вважали, що їх квартира стала занадто маленькою для сім'ї.
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"Все життя ми з чоловіком мріяли про наше окреме сімейне гніздечко, де буде дуже затишно, де будуть бігати наші діти! Ми плідно, важко працювали багато років, збирали по крихтах кошти і дуже довго вибирали нове місце для нашої сім'ї, і за два роки до початку війни почали будівництво будинку!", - поділилася Гвоздьова.
Вона зізналася, що після початку війни вони з чоловіком якийсь час не знали, що буде далі.
"У будинку ще купа справ і роботи, але газон засіяли вже цієї весни! Життя триває і ми з сім'єю продовжуємо будувати її в нашій країні", - заявила танцівниця.
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