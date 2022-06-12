Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - відома українська блогерка та учасниця проекту "Холостяк". Даша перемогла на проекті і залишилася разом з Добриніним, також пара зіграла весілля і зараз виховує маленького сина Лева.
У Даші поцікавилися, як на тлі останніх подій зараз її стан. Вона відповіла, що завдяки родині – значно краще.
"Якби не Син - Я не знаю, яким би був мій стан. Тому, відповім чесно, я постійно на підриві, в гарному настрої, тому що у мене є дитина. Лев відволікає мене, не дозволяє піти на моральне дно через події.
Ходжу на спорт, до косметолога, щоб оновитися і поруч з ним бути в гарному настрої», говорить Даша.
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
Резонансна НП в Києві, керівник з Генштабу ЗСУ пустив в хід зброю: міністр оборони зробив термінову заяву
Американці розсекретили новий план наступу рф відразу в двох напрямках: які міста в небезпеці
Олександр Пономарьов насмішив пляжним фото в Одесі: "Наші люди знайдуть вихід з будь-якої ситуації"
Солістка KAZKA Зарицька вразила образом в сукні з вирізом в Барселоні: ефектне фото
Також дівчина розповіла про схуднення: "як ви схудли?",- написав питання фанат.
"Харчування і спорт. Я не їм молочку, картопля, каші, макарони, рис, фритюр, солодке. Але це мій вибір. Це те, що підходить мені і моєму організму. Мені так комфортно. Бо в іншому випадку відчуваю сильну важкість у животі, мені таке не підходить. Їм багато салатів, клітковину (+п'ю аодзіру), білок, авокадо тости. Ну, і найголовніше, після 18: 00 я намагаюся не їсти", - написала Даша.
Також, дружина "Холостяка" Квіткова розкрила секрет свого схуднення влітку
А ще Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Квіткова поділилася фотосесією серед стада овець
Таакже Politeka писала, що дружина "Холостяка" Квіткова назвала себе старою бабкою через недоліки фігури