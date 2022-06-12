Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - відома українська блогерка та учасниця проекту "Холостяк". Даша перемогла на проекті і залишилася разом з Добриніним, також пара зіграла весілля і зараз виховує маленького сина Лева.

У Даші поцікавилися, як на тлі останніх подій зараз її стан. Вона відповіла, що завдяки родині – значно краще.

"Якби не Син - Я не знаю, яким би був мій стан. Тому, відповім чесно, я постійно на підриві, в гарному настрої, тому що у мене є дитина. Лев відволікає мене, не дозволяє піти на моральне дно через події.

Ходжу на спорт, до косметолога, щоб оновитися і поруч з ним бути в гарному настрої», говорить Даша.

Також дівчина розповіла про схуднення: "як ви схудли?",- написав питання фанат.

"Харчування і спорт. Я не їм молочку, картопля, каші, макарони, рис, фритюр, солодке. Але це мій вибір. Це те, що підходить мені і моєму організму. Мені так комфортно. Бо в іншому випадку відчуваю сильну важкість у животі, мені таке не підходить. Їм багато салатів, клітковину (+п'ю аодзіру), білок, авокадо тости. Ну, і найголовніше, після 18: 00 я намагаюся не їсти", - написала Даша.

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