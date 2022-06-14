Як пише Politeka.net, в Instagram у Моніки Беллуччі нові кадри з'являються вкрай рідко, тоді як в Мережі обговорюють зовнішність виконавиці постійно. Для нового проекту незмінна брюнетка несподівано постала в кокетливому цибулі з новим кольором волосся.
Артистка похвалилася трендовим чином і білосніжними хвилястими локонами. Акцент Беллуччі зробила на своїх пишних формах, а декольте підкреслила розкішними прикрасами з камінням.
"Моніка Белуччі ковзнула в образ Аніти Екберг, ефектної героїні «солодкого життя» Фелліні. Культова сцена, де вона купається у фонтані Треві, принесла їй популярність, але стала її в'язницею", — говорить "латинська бомба" в ексклюзивному інтерв'ю.
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
"Який він солоденький": "Холостяк" Добринін і Квіткова показали сина в його маленьке свято
Могилевська прийняла одне з найкрасивіших рішень в житті: "Здалося, що ви скоро станете мамою..."
Крутоголов з "Дизель шоу" розговорився про росіян Писаренка і Нікішина: "Ніколи у них не було..."
Переможниця "Холостяка" Богдан порвала з Заливако, Решетник не стримався: "Я дуже довго..."
На фан-сторінках же із задоволенням обговорюють те, як зараз виглядає Беллуччі без фотошопу і яскравого макіяжу. За словами актриси, їй подобається бути природною - вона навіть не сиділа на дієтах.
"Моніка Беллуччі на коктейльній вечірці на честь відкриття бутіка Cartier в Монте-Карло, Монако, 1 серпня 2002 року» - сказано в підписі під кадрами. Артистка ж покрасувалася в чорному розкішному вбранні.
Нагадаємо, що Моніка Беллуччі в обтягуючій сукні вразила формами:"всі засоби хороші".
Також Politeka повідомляла, що Моніка Беллуччі в обтягуючій сукні прикувала погляди до себе:»фігура мрії".
А ще Politeka повідомляла, що Моніка Беллуччі в сукні з вирізом козирнула принадами: "як на портреті".