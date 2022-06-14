Як пише Politeka.net, в Instagram у Моніки Беллуччі нові кадри з'являються вкрай рідко, тоді як в Мережі обговорюють зовнішність виконавиці постійно. Для нового проекту незмінна брюнетка несподівано постала в кокетливому цибулі з новим кольором волосся.

Артистка похвалилася трендовим чином і білосніжними хвилястими локонами. Акцент Беллуччі зробила на своїх пишних формах, а декольте підкреслила розкішними прикрасами з камінням.

"Моніка Белуччі ковзнула в образ Аніти Екберг, ефектної героїні «солодкого життя» Фелліні. Культова сцена, де вона купається у фонтані Треві, принесла їй популярність, але стала її в'язницею", — говорить "латинська бомба" в ексклюзивному інтерв'ю.

На фан-сторінках же із задоволенням обговорюють те, як зараз виглядає Беллуччі без фотошопу і яскравого макіяжу. За словами актриси, їй подобається бути природною - вона навіть не сиділа на дієтах.

"Моніка Беллуччі на коктейльній вечірці на честь відкриття бутіка Cartier в Монте-Карло, Монако, 1 серпня 2002 року» - сказано в підписі під кадрами. Артистка ж покрасувалася в чорному розкішному вбранні.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі в обтягуючій сукні вразила формами:"всі засоби хороші".

Також Politeka повідомляла, що Моніка Беллуччі в обтягуючій сукні прикувала погляди до себе:»фігура мрії".

А ще Politeka повідомляла, що Моніка Беллуччі в сукні з вирізом козирнула принадами: "як на портреті".