Як пише Politeka.net, Даніель Салем - відомий український ведучий і ресторатор. Також знаменитість брав участь в" Танцях з зірками"," Голосі країни "і другому сезоні шоу"Маска". Після 24 лютого Даніель відправився служити в ЗСУ. І як можна зрозуміти, зірка не просто селфітся, а й справді стоїть на захисті України. А тепер стало відомо, що Даніель Салем потрапив під обстріл окупантів.

"Під час бойового завдання Даніель Салем потрапив під обстріл. Наші захисники, дякуємо", - було написано на кадрах, які взяв собі "Зірковий шлях".

На відео можна побачити лежачого Даніеля на землі. Зірка сміявся.

"Даня все життя мріяв стати зіркою. І тільки нею став-і оглог. Не буде пощади жодному росіянину", - було написано у відео, яке Салем розмістив у себе на сторінці.

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