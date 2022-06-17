На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік розмістила кадри їхнього з чоловіком спільного інтерв'ю, а також заговорила на тему розставань.
"Війна - час випробувань для багатьох стосунків. Прикро, що пари не витримують цього напруження і приймають рішення розійтись. Таких серед публічних і непублічних людей - чимало зараз", — пояснила дружина телеведучого.
Зіркова пара також дала пораду, як зберегти стосунки.
"Наша порада - не будьте категоричними, ставтесь поблажливо до свого партнера, пройдіть цю емоційно надважку дистанцію разом. Не буває легко, адже стосунки - це також робота, якій варто приділяти увагу", — вважають Григорій та Христина.
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Відзначимо, після того як переможниця 11 сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан несподівано повідомила про розрив стосунків з Михайлом Заливако, Решетнік з дружиною дуже шкодували та сподівалися на їхнє примирення.
"Анюта, Мішань, ну перестаньте - ви така класна пара", — писала в коментарях до посту Анни Богдан Христина Решетнік.
Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетніка показала синів і розповіла, як війна їх змінила.
Як повідомляла Politeka, Григорій Решетнік розповів про битви на своєму "фронті".
Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Анна Богдан чесно відповіла, чи були її стосунки з Заливако контрактом.