Як повідомляє Politeka.net, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк любить виглядати жіночно і привабливо, причому, дотримується цього правила навіть вдома. Вона стежить за своїм зовнішнім виглядом і щоранку починає з того, що наносить крем на чисту шкіру обличчя.

Про це Христина повідомила в Instagram і запостила чесні кадри.

Вона позує в своєму будинку, щоб відтворити атмосферу затишку і тепла. Христина Горняк займається простими рутинними справами і доглядає за шкірою обличчя. І виглядає, навіть без макіяжу і укладки, як завжди розкішно. При цьому дівчина немов щойно вийшла з душу: на її голові м'який рушник, а сама вона одягнена в один лише м'який халат.

Варто відзначити, що Володимир Остапчук одружився на юристові Христині Горняк 15 жовтня 2020 року. Весільна церемонія проходила в заміському комплексі під Києвом. За час торжества наречена змінила три наряди. У січні 2021 року Володимир Остапчук повідомив, що дружина взяла його прізвище.

Нагадаємо, що дружина ведучого "Маски" Остапчука додала в стильний образ нотку патріотизму.

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