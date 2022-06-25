Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса і переможниця "Танців з зірками", а також суддя в шоу талантів з колегою Євгеном Котом. Також артистка продовжує привертати увагу до себе, завдяки активній роботі над новими проектами. Цього разу вона висловилася про особисту проблему.
"Друзі, сьогодні 4 місяці війни! Хтось каже, Ми починаємо звикати?! Може ми і починаємо звикати, але не здаємося! Ми всією країною донатим! По всій країні підтримуємо! По всій країні захищаємо свою землю! І ми починаємо звикати жити в цій боротьбі! У ній ми стаємо тільки сильніше і міцніше!
Але я знаю, це не назавжди, перемога за нами, а поки ми йдемо до неї, давайте разом підтримаємо тих, кому дуже боляче і складно зараз! Слухайте в пості мою особисту історію і приєднуйтесь до нашого флешмобу, щоб підтримати жителів окупованих територій і дати їм сил для боротьби і стійкості!"- висловилася Ксенія.
Ми писали, Мішина засуджує дії рф, часто висловлюється на адресу країни-агресора:
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Цього разу Ксенія посміялася над тим, що всі затребувані магазини залишають ринок рф і навіть фірма спортивного одягу відмовляється з ними співпрацювати. Коментуючи ситуацію, Мішина згадала спробу росіян замінити Мкдональдс ресторанами"смачно і крапка".
"Дно і крапка" - написала Мішина зі скринами з новин.
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