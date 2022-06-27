Як пише Politeka.net, Оля Мартиновська є відомим шеф-кухарем, а також суддею проекту "МастерШеф", вона веде соціальні мережі і нерідко розповідає про корисні рецепти. Після вторгнення рф на наші землі вона не стала мовчати і часто висловлює емоції в Instagram.

Цього разу після нічного обстрілу Києва Ольга також не змовчала.

"А вони пускають ракети. По дітях, по домівках, по життю. А хтось в Директі дає "слушні" поради: "не бажайте зла іншим, а то...». Ця схема вже давно не працює! Я готова різати їх без рукавичок! Думаю, у мене б навіть серце не здригнулося. Бо скоро не залишиться цього серця, ненавиджу!

І не здумайте говорити, що втомилися і треба взяти вихідний від новин або не постити про війну! А якщо ВСУ візьме собі пару вихідних?! Продовжуйте кричати, де б ви не були» - висловилася Ольга.

Ми писали, Ольга зайнялася написанням книжок про українську кухню, а також благодійними вечорами, де збирає гроші на допомогу Україні. Зараз Мартиновська знаходиться в Празі, але зібралася в ще одну столицю, про що розповіла в нових сторіс.

"Рухаємося далі в Париж", - написала Мартиновська і показала свою дочку віру.

"А Париж буде особливим", - продовжила інтригувати Ольга, поділившись ще одним знімком дочки.

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