Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Лілія Ребрик разом з чоловіком хореогрофом Андрієм Диким і українська актриса Оля Сумська стали почесними членами громадсько-волонтерського руху "Helper Україна". Спільне фото було опубліковано на сторінки Лілії в Instagram.
Лілія Ребрик на фото м'яко обіймає Ольгу Сумську. Вони обидві ласкаво посміхаються. Обидві знаменитості вибрали для зустрічі повсякденні вбрання. Образ телеведучої склало чорне плаття в дрібний білий горох і сумочка в тон наряду.
Оля Сумська обрала сукню в етно-стилі з білим і помаранчевим орнаментом. Свій стильний лук вона доповнила сонцезахисними окулярами. Поруч з ними позували засновник "Helper Україна" Данило Щербаков і хореограф Андрій Дикий.
У коментарях українці залишили свої компліменти: "Ви молодці", "Ваша робота просто безцінна", "Ви всі дуже хороші люди. Молодець. Нехай добро повертається сторицею", "Спасибі за вашу щедрість! Україна вперед"," Сама чарівність, спасибі вам".
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