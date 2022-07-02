Як пише Politeka.net, Ольга Сумська – успішна українська актриса, яка майже 40 років грає у театрі та кіно. 55-річна знаменитість, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
Цього разу Сумська поділилася селфі, показавши себе перед виходом на сцену. На фото Ольга була в сорочці та з хрестиком на шиї.
"Перша вистава після великої перерви. Київ", - написала Ольга під фото.
Варто зазначити, що Сумська одружена з Віталієм Борисюком. Пара має спільну доньку Ганну. Але це не єдина дитина Ольги. Від минулих стосунків зірка має ще доньку Тоню Паперну, яка живе зі своїм чоловіком у Росії.
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