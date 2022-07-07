Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська залишилася в країні, незважаючи на обстріли, як і більшість українців. Артистка підтримує країну та активно висвітлює ситуацію, а також займається волонтерством.

“Місто Герой БУЧА!

То був незабутній вечір! Дякую сердечно за ці емоції, теплі обійми, за вашу непохитність! Поклоняємося вам, дорогі наші! – пише під кадрами Ольга.

У мережі також відповіли:

«Вистоїмо! 💪🏼; Оля, ви душа ❤; Хлопці, ви чудові! Розумієте дух! Музика завжди для душі… Лікує. Кожен на своєму фронті ✋; Я вас обожнюю! До сліз ❤ дякуємо Вам за ваше велике серце🙏; Сльози і радість, дякую, що підтримуєте 👏; Олю, як гарно! Дякую!".

Також уперше за кілька місяців Ольга також зайнялася роботою в театрі та дозволила собі трохи розслабитись під час поїздок українськими містами. Вдалося вразити актрисі та своєю зовнішністю на виставці.

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