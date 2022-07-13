Популярна українська актриса та героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина провела за кордоном кілька місяців. А після повернення обурила скандал через безкультурну поведінку деяких учасників "Дизель Шоу".

Тим не менш, зірка намагається активно вести соціальні мережі та розповідає про успіхи своєї роботи, як розвивається і як рада бути вдома.

«Так ось, продовжуючи тему здійснення мрії… У багатьох вони почали збуватись. Але справджуватися так страшно. Через війну люди поїхали в «подорожі», змушені були змінити роботу, вивчити англійську тощо.

І потім усі почали говорити, що бажання треба було нормально загадувати. А я весь час думала: нормально це як? Адже коли ми загадували, що хочемо кращого, ми хотіли собі сильних емоційних заворушень, підвищення рівня життя, спробувати те, що ніколи не пробували. А потім мене осяяло, я зрозуміла, що хоче сказати всесвіт. Я зрозуміла, що це був урок із мріями!» - Уклала Мішина.

Артистка сумувала за місцем, де живе разом із сином, тому почала одразу після приїзду активно розповідати про свої будні.

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