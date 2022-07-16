Як пише Politeka.net, Юлія Бельченко – учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Дівчині вдалося дійти до фіналу, але не перемогти на проекті. Натомість Юлія стала досить успішним блогером і тепер постійно радує українців яскравим контентом. А вкотре Бельченко показала, яке вбрання обрала для прогулянки знаковим місцем.

На нових фото Юлія була у топіці та спідниці з розрізом, а образ доповнила стильною чорною сумочкою та окулярами. Зірка додала одразу чотири знімки, демонструючи свій образ.

А після цього Бельченко вирішила показати, як зробити об'ємне волосся для фотографії. На кадрах Юлія нахилилася, щоб волосся впало вперед, а потім закинуло його назад.

"Лайфхак для об'ємного волосся перед фоткою", - написала Юлія на сторіс.

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