Як пише Politeka.net, Юлія Бельченко – учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Дівчині вдалося дійти до фіналу, але не перемогти на проекті. Натомість Юлія стала досить успішним блогером і тепер постійно радує українців яскравим контентом. А вкотре Бельченко показала, яке вбрання обрала для прогулянки знаковим місцем.
На нових фото Юлія була у топіці та спідниці з розрізом, а образ доповнила стильною чорною сумочкою та окулярами. Зірка додала одразу чотири знімки, демонструючи свій образ.
А після цього Бельченко вирішила показати, як зробити об'ємне волосся для фотографії. На кадрах Юлія нахилилася, щоб волосся впало вперед, а потім закинуло його назад.
"Лайфхак для об'ємного волосся перед фоткою", - написала Юлія на сторіс.
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