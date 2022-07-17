На своїй сторінці в Instagram Мартиновська розмістила кадри зі своїм батьком та розповіла, чим займаються її рідні.

"З п’яти років я стояла біля медогонки на табуретці і невпинно її крутила - так викачується мед. Я досі пам’ятаю як пахнуть татові руки - тим підкопченим димом, яким розганяють бджіл, аби забрати рамочку з вулика. А мамині - теплим воском, бо вона обрізала соти гарячущим ножем, щоб мед міг «вилітати» з них в тій самій медогонці, за якою стояла мала Оля", — пригадує Мартиновська.

Не залишався без діла й старший брат Ольги Макс. Літо, як зізнається зірка "Майстер Шеф", для сіймейства було важкою порою, бо це сезон в пасіці, і вони працювали від світанку до заходу сонця.

"Батьки з початком війни укріпили погріб, закопали заначку і нікуди не збираються з дому їхати! Бо ж бджоли! Цього року гарний врожай. Не знаю, де вони мої серденька знаходять сили, щоб під постійно літаючими над головою ракетами, продовжувати викачувати мед, збирати огірочки і вирощувати качок, щоб на всіх вистачило тушонки зимою", — розповідає Мартиновська.

Зараз у маленькому селі на Миколаївщині її тато Петро та мама Надія тримають дві сотні вуликів. Раніше батько возив мед до Києва і продавав там у дворах та на базарах, але тепер продавати немає де.

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