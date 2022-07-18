Моніка обрала яскраву сукню для інтерв'ю та відзначилася на зйомках.

Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі – легендарна італійська актриса та модель, яка рідко з'являється на публіці, але одразу привертає увагу під час будь-якого інтерв'ю. Причому зірці не треба фотошоп, тому вона спокійно наголошує на природності.

На новому інтерв'ю артистка змогла відзначитись. Вбрання, яке обрала Моніка Беллуччі для офіційного заходу, робить її помітно молодшим і яскравішим. Так, 57-річна італійська актриса скорила квітучий вигляд.

Так, Моніка відвідала конференцію напередодні прем'єри вистави "Марія Каллас повертається до Іспанії". Італійська акторка зіграла у п'єсі головну роль, про що розповідала в Інтерв'ю.

«Вона вогненна така; Красиво чудово ❤; Мона ❤; чудова😇; ти сяєш як сонце ти така мила; Я б все одно віддав перевагу їй ніж молодій актрисі; добрий вибір, у неї вічна молодість».

Раніше на Сицилії до італійського міста Сіракузи Моніка приїхала спеціально до показу Dolce & Gabbana haute couture. А для виходу в мережі обрала чорний брючний костюм, не забувши звично показати і декольте з мереживом, на якому часто робить акценти.

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