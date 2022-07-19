Як пише Politeka.net, Слава Камінська - успішна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели", в якій була протягом 15 років. А нещодавно гурт розпався, після чого артистка зайнялася сольною кар'єрою, встигнувши випустити кілька хітів, які зібрали мільйони та десятки мільйонів переглядів у Ютубі. Не забуває Слава і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Камінська з'явилася у купальнику, позуючи на яхті. Зірка насолоджувалася відпочинком із подружкою, мабуть, відзначаючи свій день народження.

Варто зазначити, що Камінська, як і інші знаменитості, підтримує українців у війні з російськими окупантами. І ця підтримка дорого обійшлася Славі, адже її профіль в Інстаграм було заблоковано та втрачено мільйонну аудиторію.

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