Українська ведуча та блогер Раміна Есхакзай вирішила поспілкуватися з аудиторією та відповіла на низку питань

У себе в Instagram блогерка почала спілкування з аудиторією у форматі запитань-відповідей, що, як відомо, підштовхуєте підписників до активності, тим самим підвищуєте пріоритет акаунту в стрічці.

Раміна вирішила відповісти на питання про особисті стосунки: «Ось ця людина заборонила мені розповідати про стосунки з нею, а я принципово не зраджую, тому соррі, відповідати не буду».

Також блогерку попросили прокоментувати, як вона ставиться до тих людей, які, незважаючи на війну, продовжують жити на повну «котушку».

«Раніше шаленіли, зараз по**й. Я більше гадаю, як залучити іноземців, щоб знали про ситуацію в Україні», - відповіла Есхакзай.

Ще одна підписниця попросила відреагувати Раміну на поведінку іншої відомої блогерки Софії Стужук, яка під час війни співпрацює з росіянами.

Есхакзай зізналася, що росіяни і пропонують їй гроші. Якби вона погодилася, то, можливо, мала у своїй кишені близько 20 тисяч доларів і не була б у мінусі.

«Якби я з 24.02.2022 погоджувалась у моїй кишені було б мінімум +20 тис. доларів, а не мінус із трьома нулями дол. Але я вирішила закінчити вести будь-які справи з державою-терористом», - відповіла блогерка.

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