Популярна українська співачка та зірка "Євробачення" Джамала, яка з початку війни почала активно гастролювати миром з благодійними концертами на підтримку України, поділилася на своїй сторінці в Instagram кадрами з виступу на фестивалі у Вільнюсі. За словами співачки, там її дуже тепло прийняли, а ще вона побачила у місті величезну кількість українських прапорів.

Як видно, на сцену Джамала вийшла в дивовижному образі – на ній хитромудрий сліпучо білий костюм, який підкреслив струминну фігуру та довгі ноги. Проте головною фішкою образу став незвичайний головний убір артистки, виконаний у синьо-жовтих тонах. Волосся Джамали розпущене і акуратно покладене, а на її обличчі яскравий сценічний макіяж.

У підписі до публікації виконавиця розповіла про цей фестиваль: "Вільнюс та літні фестивалі – ідеальний метч. Щоправда, якось дуже по-домашньому. Дуже тепло. А ця неймовірна тиша, а потім шквал вашого кохання після старовинної литовської пісні Už ežero ugnys dega - неймовірна нагорода. Я так люблю. Така вдячна! Усі, хто не були у Вільнюсі, повинні з'їздити туди, хоча б тому, що це місце таких чудових людей. І стільки українських прапорів я ніде не бачила за останні п'ять місяців".

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