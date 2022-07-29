Український музикант та екс-ведучий шоу "Орел і Решка" Коля Серга зізнався, що жив і працював у Росії після анексії Криму, тепер йому за це соромно.

Коля Серга чесно розповів про бізнес у Росії, про дівчину з якою він жив у Москві, але потім розірвав із нею стосунки та поїхав на батьківщину. Про це він розповів в інтерв'ю виданню censor.net

За словами музиканта, до Росії він перебрався наприкінці 2013 року, а в Україну приїжджав, щоб відвідати рідних. У країні-агресорі він мав свій невеликий бізнес і бізнес-партнер. Також Серга знайшов інвестора, який вкладав у його талант: артист писав музику та знімав кліпи.

Після виходу з проекту «Орел і Решка» Коля Серга спробував себе в рекламному бізнесі, проте згодом зрозумів, що не його.

Артист почав чахнути у чужій країні.

«У мене там були стосунки з дівчиною, я завершив стосунки і з дівчиною, і з Москвою і поїхав звідти», – розповів музикант.

Тепер Колю Сергу мучать докори совісті, що після анексія росією Криму продовжував перебувати з державою-агресором і не поїхав раніше.

«Навіть коли я спілкуюся з нашим спільним знайомим Велом та його хлопцями з "Тора", які пішли добровольцями на фронт у 2014 році, я відчуваю сором. Як же я був сліпий! Якби була можливість змінити події та повернутися на той час, я пішов би одразу воювати і відрізав би для себе Росію», - зізнався він.

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