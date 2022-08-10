Кохана Ектора Хіменеса Браво щаслива, бо бачить, як він любить її батьківщину. Вона бачить, що кухар готовий на все заради України.

Як повідомляє Politeka.net, незмінний суддя "Майстер Шеф" та кулінар Ектор Хіменес-Браво обожнює український Львів. У ньому він навіть нещодавно відкрив ресторан. Кухар зізнався, що вирушив у старе барвисте місто, але його мучить туга за коханою. У цьому кухар зізнався у своїх інстаграм-сторізах.

Кулінар Ектор Хіменес-Браво тривалий час приховував своє життя. Нещодавно він вперше показав свою молоду дівчину, з якою їх розлучила війна.

Мати його дівчини сильно захворіла після евакуації з Ірпеня, тому госпіталізована у Варшаві. Ресторатор зазначив, що його кохана повернеться, як тільки її матері стане краще. Але туга його не залишає.

На нових кадрах він показав вулиці старого міста та зазначив, що хотів би, щоб поряд з ним була його кохана.

"Знаєте, де я... Привіт, Львів. Я ж казав, що часто сюди приїжджатиму. І ось я знову тут у Львові. Так сильно хотів би бути в цьому чудовому місті зі своєю коханою", - зізнався Ектор Хіменес-Браво і додав сумне емодзі.

Варто зазначити, що він разом зі своєю коханою вже дуже довго, кухар не хотів афішувати стосунки, бо є багато людей, які цього не розуміють.

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