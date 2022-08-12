Племінниця Софії Ротару Соня Хлябич показала, як виглядала у дитинстві, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Софія Ротару – легенда української естради, яка отримала звання Національної легенди України. У знаменитості є три сестри - Лідія, Зінаїда та Ануріка. Ліда має доньку Соню, яка пішла стопами зіркою тітоньки і стала співачкою. Хлябич випустила пару міні-альбомом та була номінована на "Прорив року" за версією "Золотої жар-птиці". Але нещодавно Соня заявила, що зав'язує із кар'єрою співачки. При цьому Хлябич не забуває про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А на цей раз Соня поділилася фотографією зі своїм батьком. Зірка опублікувала знімок, де була зовсім маленькою, а поряд стояв молодий батько. Як можна зрозуміти, зоряне подружжя знаходилося десь на курорті.

"А це, до речі, в українському криму", - написала Соня, ділячись ще однією фотографією, де позувала біля дельфінів.

Варто зазначити, що Хлябич, як і інші зірки, підтримують українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.

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