Яскравим знімком з Каліфорнії, екс-коханий Ксенії Мішин похвалився у себе Instagram.

«Уявіть, що ви щойно прочитали величезний пост… у якому, якщо задавалися, знайшли відповіді на всі запитання… а потім останній рядок: «Тому деякий час буду в Каліфорнії. не проклинайте, все повертається» , - написав шоумен.

На фото Олександр Еллерт позує сидячи під парасолькою в оточенні пальм. Обличчя шоумен приховав за сонцезахисними окулярами.

У коментарях українці почали обговорювати від'їзд Еллерта. Багато хто поцікавився, як йому вдалося виїхати за кордон.

"Будь де хочеш;) тільки продовжуй допомагати Україні 😉", "У когось стане менше підписників😂 вдала зачистка🔥 адекватні залишаться і це хороша новина❤️", "Молодець Олександре! Вийшло виїхати і добре. Міг би написати тут багато, але заклюють)", "Сцикун. Відписка 😬", "Вам стало б легше, якби він просто сидів удома на дивані??? Або у нас кожен чоловік, що знаходиться в Україні, стоїть з автоматом??!! без якого нам не перемогти?! А що якщо, він допоміг країні чимось іншим)?", "Що за люди??? Та яка Вам нафіг різниця чому поїхав, як!?? Значить так треба. Усі хто кричать, а чому це не на фронті, а що саме Ви зробили для України? Умієте тільки на дивані лежати та писати коментарі", "Не добре! Ой не добре…… до нудоти!Донечці тепер точно буде ким "пишатися", "Питання одне, як ти поїхав за кордон?", " Втекти неможливо ні від чого! Це тільки ілюзія! Але от коли захочеться додому і на рідну землю для таких от вже б закрили кордони назад! Або для всіх відкрийте,хто хоче виїхати-хай виїде,або випускайте і далі за гроші,але які підуть на армію,а не в кишеню папікам,зате назад цій людині вже має бути закритий в'їзд! От тоді буде чесно! А не той бардак,що був і продовжується", - пишуть у мережі.

Раніше Олександр Еллерт уже розповідав про те, що вирішив виїхати з України пожити в США. Його плану не судилося збутися, оскільки рейс скасували і шоумен втратив велику суму грошей. «Було достатньо причин виїхати до Америки на невизначений термін, змінити атмосферу, покайфувати, але залишився у Києві. Все ок, живемо далі, кайфуємо тут! - Відповів блогер.

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