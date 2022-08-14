Відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка на початку війни розлучилася із чоловіком Володимиром Дантесом, вирішила показати свої нові зйомки.

Відома українська співачка Надя Дорофєєва вирішила показати новенькі кадри з останньої фотосесії, яку влаштувала з колегами у Києві. Як відомо, артистки не було вдома кілька місяців, вона активно виступала закордоном та підтримувала українців.

А зараз, після повернення додому, співачка всіляко показує активність у Києві. Вона встигла вже відвідати кілька заходів, здивувати кадрами з колегами та розповісти про плани на майбутнє.

На знімках, представлених у Сторі, дівчина показала і незручні моменти роботи в найрізноманітнішу погоду. Під дощем вона накрилася пледом і все одно вирішила знімати далі.

Ми писали, що днями артистка повернулася до Києва, і вже встигла виступити для військових і навіть в Офісі президента. А тепер показала у своєму мікроблозі опублікувала веселі кадри з народним улюбленцем – песиком Патроном.

На нових фотографіях Надя зображена на прогулянці Києвом з пухнастиком на руках. Перед камерою співачка з'явилася у стильному образі – на ній широкі світлі джинси та картата сорочка оверсайз.

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