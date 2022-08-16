Для Олега Скрипки досі залишається загадкою, чому ракети потрапили саме на те місце і в той момент, коли музиканти мали зустрітися з організатором.

14 липня Олег Скрипка зі своїм гуртом мав виступати у Вінниці з благодійним концертом у закладі, розташованому поряд з будинком офіцерів та будинком побуту "Ювілейний". Саме тоді росіяни вдарили по центру міста ракетами.

Артист розповів про це в інтерв'ю виданню Ukrayina.pl.

Співак Олег Скрипка зізнався, що поспішав на зустріч із організаторами, але запізнювався на 10 хвилин. Вирішив зателефонувати, щоби попередити, але трубку вже ніхто не брав. Тоді він ще не знав, що ракетний удар був по центру міста, де він мав виступати.

"Це взагалі містична історія. Приліт стався біля клубу, в якому мав відбутися наш виступ. Цей заклад під землею, саме туди побігли люди, коли почалося бомбардування...", - поділився деталями музикант Олег Скрипка.

Співак додав, що для нього досі залишається загадкою, чому ракети потрапили саме на те місце і в той момент, коли музиканти мали зустрітися з організатором.

"Його поранило, але, дякувати Богу, швидко прооперували. Зараз він ще в колясці, але може розмовляти і готовий знову вести наш художній фронт", - додав Олег Скрипка.

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