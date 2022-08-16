Популярна українська блогерка та переможниця шоу "Холостяк" Даша Квіткова, яка стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала чарівні кадри із відпочинку в Туреччині, на яких позує з маленьким сином Левом.

На нових фотографіях Дашу із сином зафіксовано на пляжі на незвичайній атракції, яка нагадує батут, лише з сіткою, розкинутою над водою. Перед камерою блогерка з'явилася у рожевих трусиках та чорному топі, а зверху накинула білу сорочку. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу. Поруч із нею грається малюк Лев.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Показати тобі весь світ, оберігати тебе". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото блогерки з сином: "Як засмагли", "Такі чорніючі обидва", "Такі круті", "Ви так круто разом загоріли", "Загорілі", "Дуже красиві, мати і синочок", "Дуже красиві", "Яка засмага", "Боже, які ви круті", "Як красиво, тішуся за вас. Ви дуже красиві, захоплююся вами", "Дуже, обожнюю такі теплі кадри, аж душу гріє".

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