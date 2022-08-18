Росія довгий час маніпулювала мовним питанням в Україні, сподіваючись розділити нашу країну. Відомий шоумен та телеведучий, зірка українського Comedy Club Олександр Педан пояснив в інтерв'ю для "24 Каналу", що не можна і не потрібно змушувати людей говорити українською.

Як телеведучий пояснив мова – це елемент маніпуляції з боку росії, який завжди був і буде, якщо тиснути на українців, які поки що розмовляють російською мовою. Він також нагадав, що через мову росія завжди ділила українців на Схід та Захід: на російськомовних братів та україномовних націоналістів.

"Це всі їхні ігри. Мова – це наша ДНК, ідентифікація нації. Мені зараз подобається перехід на українську мову. Але перехід українською має відбутися свідомо і за своїм бажанням. Змусити людей говорити українською – не можна і не треба. До цього треба дозріти", – сказав Олександр Педан .

Олександр Педан також зазначив, що він готовий працювати над тим, щоб мову не насаджували, а мова ставала модною, рідною, приємною. Телеведучий визнав, що український дубляж фільмів набагато крутіший за російський.

Нагадаємо, що Педан розповів, у якій країні навчатиметься його донька.

Як повідомляла Politeka, Педан пояснив, як заяви Єфросиніної та Полякової допомагають російській пропаганді.

Також Politeka писала, що Педан попередив про хитрі заяви Собчак і Дудя, на які не треба вестись.