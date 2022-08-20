Переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський показав, як піднімає бойовий дух українців просто на вулиці.

На відео, яке артист опублікував на особистій сторінці в Instagram, Сергій Лазановський співає під гітару легендарний хіт Кузьми Скрябіна "Люди як кораблі".

Навколо музиканта зібрався натовп українців, які підспівували артисту.

«Ось такі у нас вуличні концерти, на яких піднімаємо бойовий дух українців 🙈 І частину коштів переводимо на ЗСУ.

Вже давно не співали 🥹 Я встиг скучити 💔 У якому місті хотіли б нас почути? », – зазначив вокаліст.

У публікації «Переможець Голосу країни-11» попросив відгадати, яке місто.

Користувачі мережі одразу зрозуміли, де виступав Сергій Лазановський. Вони наголосили, що це місто Івано-Франківськ. Деякі фоловери запросили Сергія виступити на вулицях Харкова.

"Мій коханий Івано-Франківськ",

"Дуже не вистачає атмосфери, як на ваших вуличних концертах ♡",

"Хочу бачити вас у Харкові, що відповісте?", - пишуть у мережі.

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