На відео, яке артист опублікував на особистій сторінці в Instagram, Сергій Лазановський співає під гітару легендарний хіт Кузьми Скрябіна "Люди як кораблі".
Навколо музиканта зібрався натовп українців, які підспівували артисту.
«Ось такі у нас вуличні концерти, на яких піднімаємо бойовий дух українців 🙈 І частину коштів переводимо на ЗСУ.
Вже давно не співали 🥹 Я встиг скучити 💔 У якому місті хотіли б нас почути? », – зазначив вокаліст.
У публікації «Переможець Голосу країни-11» попросив відгадати, яке місто.
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Користувачі мережі одразу зрозуміли, де виступав Сергій Лазановський. Вони наголосили, що це місто Івано-Франківськ. Деякі фоловери запросили Сергія виступити на вулицях Харкова.
"Мій коханий Івано-Франківськ",
"Дуже не вистачає атмосфери, як на ваших вуличних концертах ♡",
"Хочу бачити вас у Харкові, що відповісте?", - пишуть у мережі.
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