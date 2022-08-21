Як пише Politeka.net , Олександр Еллерт – відомий український гуморист. Зірка пішла на шоу "Холостячка" із Ксенією Мішиною. Головна героїня обрала переможцем Еллерта та пара після проекту деякий час зустрічалася. Але зрештою Ксенія та Олександр розійшлися. А після початку війни вони знову опинилися разом, але цього разу у Буковелі. Еллерт допоміг Мішин після початку повномасштабного вторгнення. А нещодавно стало відомо, що Еллерт втік до Каліфорнії, США. Не забуває Олександр і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
"Собовобразність. Це що? Наші звички, внутрішні правила, погляди на ситуації, позиція в різних моментах, реакція на щось? Ну, можливо, але де ми про це дізналися, чому ми вирішили, що це наше і воно відгукується... Так може ми десь побачили, зробили, чи хтось сказав, підказав, а ми вже пропустили через себе, обдумали, відкинули непотрібне, вичленували сік і видаємо на свою думку, правило... Виходить ми просто фільтр
І якщо ми все ж таки збірний образ, то уважніше ставтеся до своєї собіподібності, збирайте більш ретельно те, що в перспективі, може стати вашими правилами", - написав Олександр.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:
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Нагадаємо, переможець "Холостячки" Еллерт після цькування зізнався, чи був у теробороні.
А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Мішина після втечі Еллерта у США чесно відповіла, чи полягає з ним у відносинах
Також Politeka писала, що Еллерт вирішив хайпанути на тему виїзду за кордон під час війни