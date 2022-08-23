Актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", проїхалася потягом "Укрзалізниці" в сміливій сукні та викликала бурхливу реакцію в мережі.

Артистка, яка полюбилася українцям завдяки своєму почуттю гумору та харизмі, регулярно балує своїх підписників в Іnstagram яскравими кадрами. Цього разу Нікітіна показала, як пересувається Україною на потязі, вразивши виглядом у тоненькій короткій сірій сукні, яка вдало підкреслила всі вигини.

"Як вам такий амбасадор УКРЗАЛІЗНИЦІ? може щось придумаємо?😏🤌🏻Потяг - це кайф. Особливо наші. Особливо СВ😍Потяг- це завжди нові пригоди. Нові ємоціі, нові відкриття в іншому місці))) Я обожнюю подорожувати..🧳❤️І зараз хто-хто, а наша Укрзалізниця виручає, капець як! Дякуємо🥰", — написала зірка "Жіночого кварталу".

Шанувальники в коментарях засипали Катерину компліментами:

"Гарнюня 😍❤️ Ніжки бомба🤩🤩";

"Оу, я б чаю купив, канєшно))";

"Воу, Нікітіна, легше)";

"Ви теж дивились лише на фотку, і не читали текст? 😏";

"Здрасьте, я підсяду)";

"Найкраще, що я сьогодні бачив 😍";

"Яка шикарна дівчина".

Ефектну світлину своїми лайками одразу ж оцінили колеги Нікітіної по студії "Квартал 95" Олександр Пікалов та Юрій Ткач, а також срібний призер шоу "Танці з зірками" Макс Єжов.

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