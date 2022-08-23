Артистка, яка полюбилася українцям завдяки своєму почуттю гумору та харизмі, регулярно балує своїх підписників в Іnstagram яскравими кадрами. Цього разу Нікітіна показала, як пересувається Україною на потязі, вразивши виглядом у тоненькій короткій сірій сукні, яка вдало підкреслила всі вигини.
"Як вам такий амбасадор УКРЗАЛІЗНИЦІ? може щось придумаємо?😏🤌🏻Потяг - це кайф. Особливо наші. Особливо СВ😍Потяг- це завжди нові пригоди. Нові ємоціі, нові відкриття в іншому місці))) Я обожнюю подорожувати..🧳❤️І зараз хто-хто, а наша Укрзалізниця виручає, капець як! Дякуємо🥰", — написала зірка "Жіночого кварталу".
Шанувальники в коментарях засипали Катерину компліментами:
"Гарнюня 😍❤️ Ніжки бомба🤩🤩";
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"Оу, я б чаю купив, канєшно))";
"Воу, Нікітіна, легше)";
"Ви теж дивились лише на фотку, і не читали текст? 😏";
"Здрасьте, я підсяду)";
"Найкраще, що я сьогодні бачив 😍";
"Яка шикарна дівчина".
Ефектну світлину своїми лайками одразу ж оцінили колеги Нікітіної по студії "Квартал 95" Олександр Пікалов та Юрій Ткач, а також срібний призер шоу "Танці з зірками" Макс Єжов.
Нагадаємо, 19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" розбурхала новим зухвалим образом.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала гарячі поцілунки з Поляковою.
Також Politeka писала, що юна донька Євгена Кошового з "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.