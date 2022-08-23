Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість також любить розтяжки та танці біля пілона. Зірка не лише ділиться своїми талантами, а й активно допомагає українцям освоїти навички. Катя, як і інші українські зірки, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.
Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Катя поділилася кадрами, де поділилася із фанами своєю проблемою.
"Може, хто знає магічну пігулку?", - написала Катя.
"Друзі, що я вам хочу сказати? Або я лінива задниця, або мій організм і справді хоче, щоб я відпочила. Сьогодні поскасовувала всі зустрічі, бо голова тріщить просто...", - сказала Нікітіна.
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"Погано сплю 4 дні. Пігулки не допомагають. Спати хочу, але не можу заснути. Може це на погоду?" - написала зірка.
"Я вже випила пігулок, не допомагають. Я не знаю, як упоратися з головним болем", - поскаржилася Нікітіна.
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