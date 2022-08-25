Як пише Politeka.net, Влад Яма – відомий український танцюрист та суддя "Танців з зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримала українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Відразу після початку війни артист виїхав із України і досі не повертався назад.
Не забуває Влад і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Влад поділився кадрами, де позував у футболці "Динамо" Київ та шортах. Зірка виступала, стоячи з мікрофоном на тлі українського прапора.
"З Днем Незалежності, Батьківщино!
Дякую Тобі всього і бажаю, щоб зовнішніх ворогів зменшувалося щодня, а внутрішніх не ставало більше! Нехай усі наступні роки будуть мирними. Ти заслуговуєш на щастя!
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Незабаром зустрінемося", - написав знаменитість у своєму блозі.
Нагадаємо, Влад Яма у патріотичній футболці з'явився на зборах українців за кордоном .
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