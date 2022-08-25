Суддя "Танців зі зірками" Влад Яма поділився новим фото, натякнувши на своє повернення до України.

Як пише Politeka.net, Влад Яма – відомий український танцюрист та суддя "Танців з зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримала українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Відразу після початку війни артист виїхав із України і досі не повертався назад.

Не забуває Влад і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Влад поділився кадрами, де позував у футболці "Динамо" Київ та шортах. Зірка виступала, стоячи з мікрофоном на тлі українського прапора.

"З Днем Незалежності, Батьківщино!

Дякую Тобі всього і бажаю, щоб зовнішніх ворогів зменшувалося щодня, а внутрішніх не ставало більше! Нехай усі наступні роки будуть мирними. Ти заслуговуєш на щастя!

Незабаром зустрінемося", - написав знаменитість у своєму блозі.

Нагадаємо, Влад Яма у патріотичній футболці з'явився на зборах українців за кордоном .

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