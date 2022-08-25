Як повідомляє Politeka.net, фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк зворушливо привітав свою дівчину з днем ​​народження і розповів, як вони познайомилися. Крім того, на своїй сторінці в мережі Інстаграм музикант опублікував їхнє спільне фото.



Олег Псюк зворушливо привітав кохану із 22-річчям. З цієї нагоди він розповів, як пара познайомилася на Хрещатику і визнав, що ця несподівана зустріч була схожа на доленосну.

"Коли ми тільки познайомилися і я дізнався, що вона дочка пасічника, що в неї вдома більше тонни меду, я подумав, що це може бути доля. Це справді схоже, тому що наше знайомство на Хрещатику було дуже випадковим і водночас романтичним... Люблю тебе", – поділився фронтмен "Kalush Orchestra".

Артист також зізнався, що з Олександрою Білобровою вони разом уже півтора року. Він розповів, що його кохання за цей час тільки ще більше зросло. У своєму привітанні він побажав їй залишатися "такою ж класною, красивою, організованою, розумною і турботливою". Крім того, репер Олег Псюк пообіцяв зробити її щасливою.

Олег Псюк також попросив фанатів привітати його кохану у коментарях і вони одразу ж виконали його прохання.

Нагадаємо, що соліст Kalush Псюк показав, як виглядав у дитинстві, несподівані кадри.

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