Переможниця та суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська відкрита з українцями про своє життя за кордоном.

Ольга Мартиновська після повномасшабного вторгнення перебралася до Європи зі своєю єдиною донькою Вірою. Відомий кулінар активно підтримує Україну у боротьбі за незалежність від російських окупаційних військ. Ольга зайнялася організацією благодійних вечерь, де збирає гроші на допомогу нашій країні.

Зараз у сторіс Інстаграм Мартиновська несподівано відкрита з читачами своєї сторінки. Вона розповіла, що досі не влаштувалася на роботу, не заробляє грошей, а лише витрачає.

Також українка не знайшла постійного житла і досі мешкає у своїх друзів на голові.

«Я займаю себе чужими проблемами і не помічаю, як власне життя покалічене і з цим треба щось робити. Час допомогти собі! Не дуже знаю як, але пробуватиму», - розповіла вона.

Ольга каже, що завжди жила за принципом – щаслива мама – щасливі діти. І вона була щаслива, доки не почалася війна.

«А тепер треба заново вчиться відчувати щастя, знаходити його у собі. Я не думала, що це так не просто», - зізналася Мартиновська.

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