Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка вирішила привітати українців із Днем авіації України, який відзначають 27 серпня. Саліванчук розмістила вражаюче відео героїв які, боронять небо над Україною.
"Усі авіатори нашої країни – безсумнівно герої. Щодня вони здіймаються на тисячі кілометрів, щоб боронити наше небо від навали ворога. Кожен з нас має бути вдячний нашим захисникам за те, що вони гідно боронять нашу країну від окупантів, як на землі, так і в повітрі. Від усього серця бажаю кожному легких злетів і м'якої посадки. Та пам'ятайте, ми чекаємо на вас на рідній, вільній землі", — наголосила Ганна.
Раніше Саліванчук розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення вона займається волонтерством та допомагою на інформаційному фронті.
"Крім того, що я жінка, я ще й мама. Тому зараз головна моя місія – бути поруч зі своїми дітьми, оберігати їх та дарувати їм свою любов. В моїх силах зробити все можливе, щоб мої дітки завжди посміхалися, були щасливі та ніколи не знали слово "війна", — розповіла аткриса.
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