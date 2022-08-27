Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка вирішила привітати українців із Днем авіації України, який відзначають 27 серпня. Саліванчук розмістила вражаюче відео героїв які, боронять небо над Україною.

"Усі авіатори нашої країни – безсумнівно герої. Щодня вони здіймаються на тисячі кілометрів, щоб боронити наше небо від навали ворога. Кожен з нас має бути вдячний нашим захисникам за те, що вони гідно боронять нашу країну від окупантів, як на землі, так і в повітрі. Від усього серця бажаю кожному легких злетів і м'якої посадки. Та пам'ятайте, ми чекаємо на вас на рідній, вільній землі", — наголосила Ганна.

Раніше Саліванчук розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення вона займається волонтерством та допомагою на інформаційному фронті.

"Крім того, що я жінка, я ще й мама. Тому зараз головна моя місія – бути поруч зі своїми дітьми, оберігати їх та дарувати їм свою любов. В моїх силах зробити все можливе, щоб мої дітки завжди посміхалися, були щасливі та ніколи не знали слово "війна", — розповіла аткриса.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зворушила українок талантами маленького сина.