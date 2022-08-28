Популярна українська співачка Тіна Кароль кілька місяців подорожувала закордоном, активно підтримувала українців та продовжує закликати звертати увагу на постраждалих. Нещодавно Кароль також повернулася додому та встигла засвітитися на зустрічі з українськими військовими.
Також Тіна порадувала особистим постом у Телеграм, вирішивши залюбуватись красою рідних місць та природи після приїзду.
«Моя Країна найкраща. Патріотизм – це ментальний зв'язок. Моя особлива емоційна приналежність. Завжди була і є! - Написала Тіна в Телеграм.
Шанувальники також поділилися своєю думкою: «Королева ❤️🫂; найкраща!🤍🫴🏻; кішка; Моя теж чудова; Моє кохання; Так, найкраща країна; як гарна 😩🫶🏻; яка симпатюлька 🥺; амінь 🙏; котик🥺😍; Тіна неймовірна. Люблю запах сіна 😍; гарненька!; Найкраща Тіна❤️Непереможна Україна💪🇺🇦».
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Нещодавно артистка повернулася до Києва, а сьогодні показала до Інстаграма, як зустрілася з нашими захисниками.
"Вчора Тіна Кароль підтримала наших хлопців 💙" - сказано у підписі під новими кадрами. Як можна помітити, артистка обрала лаконічний образ максимально закритого типу, і такий вибір ще більше сподобався шанувальникам.
Нагадаємо, Тіна Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Відня.
Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.
Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.