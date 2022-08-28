Тіна Кароль після повернення додому зацікавила простим кадром на природі та показала затишний образ.

Популярна українська співачка Тіна Кароль кілька місяців подорожувала закордоном, активно підтримувала українців та продовжує закликати звертати увагу на постраждалих. Нещодавно Кароль також повернулася додому та встигла засвітитися на зустрічі з українськими військовими.

Також Тіна порадувала особистим постом у Телеграм, вирішивши залюбуватись красою рідних місць та природи після приїзду.

«Моя Країна найкраща. Патріотизм – це ментальний зв'язок. Моя особлива емоційна приналежність. Завжди була і є! - Написала Тіна в Телеграм.

Шанувальники також поділилися своєю думкою: «Королева ❤️🫂; найкраща!🤍🫴🏻; кішка; Моя теж чудова; Моє кохання; Так, найкраща країна; як гарна 😩🫶🏻; яка симпатюлька 🥺; амінь 🙏; котик🥺😍; Тіна неймовірна. Люблю запах сіна 😍; гарненька!; Найкраща Тіна❤️Непереможна Україна💪🇺🇦».

Нещодавно артистка повернулася до Києва, а сьогодні показала до Інстаграма, як зустрілася з нашими захисниками.

"Вчора Тіна Кароль підтримала наших хлопців 💙" - сказано у підписі під новими кадрами. Як можна помітити, артистка обрала лаконічний образ максимально закритого типу, і такий вибір ще більше сподобався шанувальникам.

Нагадаємо, Тіна Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Відня.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.