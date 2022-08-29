Експерт шоу "Зважені та щасливі", фітнес-тренер Марина Боржемська після розлуки з дітьми від боксера В'ячеслава Узелкова зворушила новими кадрами.

Нещодавно донька Марини Олівія святкувала своє 10-річчя без мами, оскільки була в іншій країні. Боржемська сумувала з цього приводу, але тепер вона возз'єдналася з донечкою.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка "Зважені та щасливі" розмістила зворушливе відео, в якому разом з Олівією вони виходять з готелю в столиці Угорщини Будапешті та за руку йдуть гуляти містом.

"Чудового початку тижня, мої нескорені та незламні українці", — побажала шанувальникам зірка.

У відповідь на питання, чи надовго вони в Будапешті, Боржемська поділилася радісною новиною.

"Завтра рушаємо до неньки України😍", — зізналася зірка.

Шанувальники в коментарях підтримали Марину та засипали її з донечкою компліментами: "Мої гарні та тендітні дівчатка ❤️", "Красунечки 🥰", "Які ви гарні, дівчатка!!", "Як завжди дуже гарні", "Гарні та красиві украіночки 😘", "Просто насолода спостерігати за Вами", "Дві перлинки наші"

Відзначимо, раніше Марина Боржемська розповіла, як складаються її стосунки з колишнім чоловіком В'ячеславом Узєлковим. За кілька днів після вторгнення рф в Україну екс-подружжю вперше з часів розлучення у 2018 році вдалося спокійно поговорити, але перемир'я тривало не довго. Марина заявила, що потім Узєлков почав її переслідувати своїми смс-повідомленнями з погрозами.

Нагадаємо, дружина Остапчука показала, як виглядала у дитинстві.

Також повідомлялося, що чоловік Матвієнко Арсен Мірзоян вразив новим відеозверненням до українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Леся Нікітюк отримала зворушливу любовну записку.