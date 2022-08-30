Співачка, модель та волонтерка Даша Астаф'єва, яка раніше кілька разів потрапила під шквал критики, звернулася до українців.

Спершу Астафєва підтримала флешмоб до Дня Незалежності, показавши жест, вигаданий Мінкультом спільно з організацією Banda Agency, який мав би символізувати тризуб, але мав непристойний підтекст. Нещодавно Дашу також розкритикували за несподівані світлини в компанії радника Офісу президента Олексія Арестовича.

В обох випадках артистка бурхливо реагувала на критику та жорстко ставила хейтерів на місце, але цього разу на своїй сторінці в Instagram Астаф'єва розмістила стриманий пост, у якому звернулася до шанувальників.

"Кажіть людям іноді, що ви їх цінуєте. Час від часу. Але обов‘зково. Подивіться довкола, як багато так і не почули… Дякую за те, що ви зі мною) за критику та повагу. Обіймаю", — написала Даша.

"Даша, ти неперевершена❤️", — одразу ж написала під фото співачка Надя Дорофєєва.

Шанувальники Астаф'євої в коментарях підтримали артистку та засипали її компліментами: "Красуня 😍, обожнюю такі фото", "Дякуємо Вам, гарна Даша) за Ваші фото і пости, ….а особливо за обійми)", "Ви така красива на цьому фото", "Яке незвичайне і гарне фото… ! 💛💙 і такий надихаючий пост!".

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