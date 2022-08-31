Співачка Джамала виступає в парі з польським хореографом Яцеком Яшке. У першому ефірі вони танцювали англійський вальс.

Як повідомляє Politeka.net, співачка Джамала бере участь у польському шоу "Танці з зірками ", щоб зібрати кошти для українців, які постраждали через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Вона виступає у парі з польським хореографом Яцеком Яшкою.

В ефірі "Сніданку з 1+1" артистка розповіла, що участь у проекті "Танці з зірками" в Україні та Польщі має зовсім різні настрої.

"Ми намагалися і сукнею, і тематикою, і соняшниками в номері розповісти про Україну та долучити до цього людей, які зараз у Польщі, щоб вони голосували. Було дуже хвилююче, це не порівняти за участю у "Танцях зі зірками" в Україні. нас, коли виходиш до зали, а там усі свої, підтримують тебе, твої рідні, знайомі поряд – це інші відчуття. А виходити танцювати в іншій країні – це тяжко", - зазначила Джамала.

За її словами, наступний ефір для пари буде ще складнішим, оскільки вони здобули високі бали, і тепер не можна розслаблятися, треба ці оцінки підтверджувати.

Варто нагадати, що співачка Джамали вже має танцювальний досвід: у 2021 році вона була учасницею української версії "Танців із зірками" разом із танцівником, а зараз волонтером Антоном Нестерком.

Нагадаємо, співачка Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".

Як Politeka повідомляла, співачка Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що маленький син співачки Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".