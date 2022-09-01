Співак Макс Барських у день знань показав, як відвідав школи у рідному Херсоні, де навчався.

Популярний виконавець Макс Барських народився у Херсоні, там він провів все своє дитинство, закінчив художню школу, а потім переїхав до Києва. Наразі Херсон тимчасово окуповано російськими загарбниками.

На сторінці Макса Барських в інстаграмах з'явилися кадри, зроблені кілька років тому.

На них артист показав, як приїхав у рідне місто та відвідав школи, в яких навчався.

Зірка побував у класах, поговорив із викладачами, поспілкувався з учнями, залишив купу автографів та зробив незабутні фотографії.

«Сьогодні 1 вересня. Саме того дня, коли діти по всій Україні мають йти до школи. Єдина моя мрія сьогодні, а я вірю, що вона обов'язково справдиться, це право кожної дитини на вільну освіту у мирний час під спокійним небом! На відео мої школи – Херсонський Таврійський ліцей мистецтв та Навчально-естетичний комплекс «Художня школа» у 2019 р. Херсон – це Україна, так було, є і завжди буде », – написав Макс Барських.

Українці зворушені до сліз. Про це вони пишуть у коментарях.

"Яка краса! Який ви молодець",

"До сліз чіпає 😢 Нехай буде скоріше мирне небо над Україною!! ❤️🙏",

"Яке зворушливе відео!❤️❤️❤️ Просто до сліз! 😢❤️ Яке це страшне горе, коли дитинство закреслює війна. Господи, пішли всім дітям щасливе дитинство під мирним небом",

" 31.08.2021 були на концерті, стадіон "Кристал" у нашому рідному Херсоні! Дуже хочемо додому", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, що Барських показав усьому світу силу ЗСУ та мужність українців.

Як повідомляла Politeka, Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Барських розповів, що українці відрізняються від росіян.