Танцівниця Ілона Гвоздєва, зірка "Танців із зірками" у День знань зізналася, що її серце розривається від смутку та болю, що в українських дітей забрали дитинство.

Як пише Politeka.net, 1 вересня в Україні традиційно відзначають як День знань та офіційний початок нового навчального року.

Однак багато дітей через війну змушені вчитися онлайн, тоді як деякі таки підуть до школи.

Так, танцівниця Ілона Гвоздєва так і не наважилася відпустити доньку до навчального закладу. Про це вона зізналася фоловерам у себе в Інстаграм.

"Я поки не розумію як саме ми налагодимо шкільне навчання, але так точно я не зможу! Шановні батьки, благаю вас бути уважними, тим більше, чиї діти все ж таки пішли до школи офлайн. Будь ласка, дотримуйтесь усіх необхідних заходів правил безпеки ваших дітей! Бережіть себе та своїх дітей!" - звернулася Гвоздєва до українців.

"Моє серце просто розривається від смутку та болю, що у наших дітей забрали дитинство, забрали їхнє нормальне життя... Це просто жах! Я не вірю, що ми повинні далі готувати дітей не до навчання, а до того, як вижити у разі чого", - зазначила вона.

Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" жорстко звернулася до українців, які її хейтять.

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