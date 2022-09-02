Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, а також суддя "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де активно веде сторінку.

А цього разу Мартиновська опублікувала фото, де позувала у бікіні та мокрій блузі.

"Не дивлячись ні на що, у мене на тебе великі плани, моє життя! Люблю! Саме таке, яке маю - бо моє, бо єдине, бо найкраще!"

З любов'ю і молитвою в серці дякую вам, друзі, за вітання і за те, що ви є!

Ваша Оля. 33 роки", - написала Ольга.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"З Днем народження", "Мої вітання! Бажаю, щоб все задумане завжди збувалося", "З днем ​​народження, Ольга!", "Жіночого щастя", "Олечка, мої вітання", "З Днем народження! Мурахи пробігли по тілу від того, що у нас день народження одного дня, надихаюся Вами, вітаю", "Ви неймовірна. Щирі привітання".

Нагадаємо, Мартиновській з "Майстер Шеф" знадобилася допомога лікарів, стали відомі подробиці

А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" відкрита про цинізм європейців.

Також Politeka писала, що Мартиновська із "Майстер Шеф" зізналася, чому вирішила залишитися за кордоном.



