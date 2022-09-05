Актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук розповіла про цікаву ініціативу для майбутньої себе.

Популярна актриса Ганна Саліванчук активно веде соціальні мережі та часто розповідає про свою діяльність. Цього разу зірка розповіла про цікаву ініціативу та про "Капсулу часу", записавши спеціальний ролик.

«Хочу сказати, що ви можете залишити себе в історії. Всеукраїнська капсула часу. Записуємо повідомлення для майбутніх себе та майбутньої України за п'ять років. Я вже записала своє звернення, пропоную вам створити свою капсулу часу.

Для того, щоб долучитись до проекту, необхідно записати відеозвернення до себе за п'ять хвилин та завантажити файл через спеціальну форму» - каже Ганна Саліванчук.

Також повернувшись із лікарні, Саліванчук розповіла докладніше про те, як зараз відчуває її дитина.

«Таке враження, що я мешкаю різні життя. Начебто вчора в лікарні була не я знесилена, стомлена, злякана, але сильна. А сьогодні – гарний мейк, одяг, поезія, щасливі діти. Тільки шрам на оці Гліба каже мені – так, життя жорстоке і ніхто не знає, що на нас чекає завтра. Бажаю вам гарного завтра! – каже Ганна.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

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