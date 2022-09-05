Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка довгі роки була ведучою ранкового шоу, але нещодавно змушена була звільнитися з телеканалу "Україна", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі чарівне фото і звернулася до зневірених українців.

На новій фотографії Лілія зображена, сидячи за столиком у затишному кафе з теплим інтер'єром, перед нею гарний келих із кавовим напоєм та пишне тістечко. Перед камерою знаменитість з'явилася в стильній блузі кольору хакі, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі немає макіяжу, лише легка посмішка.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Кілька слів тим, хто прямо зараз, у цей момент, відчуває, що зневірився, зробіть паузу: випийте каву, насолодьтеся сонцем або дощем, побудьте в тиші кілька хвилин, - і вперед, у бій! Ми - сильні!".

Шанувальники відразу почали коментувати нове фото телезірки: "Клас, ви справжня, спасибі", "Неймовірна посмішка. Піднімає настрій. Так тримати, мій друже", "Дико люблю і обіймаю", "Дуже красива Ліля. Миру всім", "Красива , світла дівчина", "З цього фото тепер я точно зрозуміла, що ви схожі на тата", "Дякую за підтримку", "Яка ж ви красива, Лілія. Мирної осені", "Які слушні поради", "Яка ви мила і гарна!".

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