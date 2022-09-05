Після того, як київський ресторатор Михайло Кацурін пішов із сім'ї до співачки Наді Дорофєєвої, його дружина Даша не розкривала деталей особистого життя. І все ж жінка вирішила нарешті розповісти правду.

Як підозрюють користувачі мережі, Даша зустрічається з колишнім чоловіком Дорофєєвої Володимиром Дантесом. Роман вона сама підтвердила на сторінці Інстаграм.

"Перше і найголовніше, що я зрозуміла. дозволити собі побути у розпачі, жаліти себе і давати жаліти себе подругам - можна. цей стан жертви він такий тепленький, у ньому так добре і нікуди не хочеться. але це пастка, яка нас засмокчує і зупиняє у розвитку. коли починаєте відчувати цю пастку - треба ідти далі. що допомагає ідти далі мені? закохатися у свого друга))))))) вова був поруч у найскладніший момент і мені дуууууже пощастило. дуже", – написала Даша.

Вона додала, що не варто і ображатися на колишніх, адже він сам несе відповідальність за свої вчинки, а чекати на щось - не найкраща ідея. Кацуріна наголосила і на тому, що кожне зростання супроводжується болем. І, звичайно, дівчина сказала, що завжди треба чинити так, як тобі буде комфортніше.

"Секс, побачення. Усі мої мудрі подруги говорили завжди, що секс після розлучення найгарячіший, а кожен наступний хлопець кращий за попередній. Це правда", - додала Кацуріна.

Даша супроводжувала свій пост епатажним фото, на якому зняла труси та показала всім свою п'яту точку.

Зазначимо, що Дантесу дуже сподобався знімок, він поставив колишній дружині Кацуріна вогники.

Нагадаємо, гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартиновську із закордону.

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