Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка днями повернулася з-за кордону і відразу повінчалася зі своїм чоловіком і батьком дитини екс-"Холостяком" Микитою Добриніним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина показала зворушливі кадри, як провела вихідні після вінчання.

Як виявилося, Даша свого вікенду весь час присвятила сину Леву. На знімках у соцмережі можна побачити, як блогерка грає та спить із маленьким сином, якому нещодавно виповнився рік. Перед камерою дівчина з'явилася у простих та зручних домашніх образах – атласній світлій піжамі та чорному спортивному костюмі. Її волосся недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Як я провела вихідні". А шанувальники тут же почали коментувати чарівні фото Даші з малюком: "Красиві", "Які класні", "Така красива", "Які красиві", "Як мило", "Одне обличчя", "Краще і не придумаєш", "Які ви класні", "Дуже красиві, щасливі, а це найголовніше", "Ну милота", "Які ви класні", "Безкінечно милі", "Гарні", "Які ж ви класні", "Диво маленьке!".

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